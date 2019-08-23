Средства противовоздушной обороны ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, утвержденному министром обороны Азербайджана, средства противовоздушной обороны общевойсковых соединений выполнили боевые стрельбы.

В ходе учебных тренировок подвижные цели с различными параметрами были обнаружены и уничтожены боевыми расчетами, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.

Знания, умения и практические навыки личного состава, успешно выполнившего поставленные задачи, получили высокую оценку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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