Средства противовоздушной обороны ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

23 августа 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, утвержденному министром обороны Азербайджана, средства противовоздушной обороны общевойсковых соединений выполнили боевые стрельбы.

В ходе учебных тренировок подвижные цели с различными параметрами были обнаружены и уничтожены боевыми расчетами, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.

Знания, умения и практические навыки личного состава, успешно выполнившего поставленные задачи, получили высокую оценку.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Средства противовоздушной обороны ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Средства противовоздушной обороны ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Средства противовоздушной обороны ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Средства противовоздушной обороны ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Средства противовоздушной обороны ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
  • Средства противовоздушной обороны ВС Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
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