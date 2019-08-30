Отмена визового режима послужит дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Турцией — посол

30 августа 2019 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Отмена визового режима между Азербайджаном и Турцией является проявлением братских отношений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, комментируя отмену визового режима для граждан Турции.

Посол отметил, что это послужит дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Турцией.

"Это решение также даст толчок развитию туризма, благоприятно скажется на деятельности бизнесменов", - отметил Озорал.

Отметим, что в прошлом месяце Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан отменяет визовый режим для граждан Турции с первого сентября этого года. МИД Азербайджана подтвердил, что направил ноту турецкой стороне об отмене визового режима.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Азербайджана подготовил инфографику в связи с 26-летием оккупации Физули и Джабраила (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 августа 09:20
МИД: Попытки Армении представить «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана в качестве показателя демократии не выдерживают никакой критики
Нагорно-карабахский конфликт 22 августа 21:07
В адрес Генсека ООН направлено письмо с протестом против провокации Армении - МИД
Политика 22 августа 17:05
Лейла Абдуллаева: Позиция Азербайджана в вопросе Джамму и Кашмира носит последовательный характер
Политика 15 августа 17:48
Лейла Абдуллаева: Риторика Мнацаканяна может свести на нет все усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 14 августа 20:34
МИД Азербайджана: Вырублена лесная полоса вокруг "Исабулагы" (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 9 августа 20:45
Лента новостей
До 50% потребляемой в Казахстане энергии будет приходиться на ВИЭ
Энергетика 20:53
CinemaPlus покажет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Пуарье
Интересное 20:46
В Казахстане примут конкретные меры по развитию легкой промышленности
Бизнес 20:44
Иностранные граждане стали меньше платить банковскими картами в Азербайджане
Финансы 20:25
В Азербайджане изменились правила приема учителей на работу
Общество 20:19
Рэнкинг госэкспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана
Бизнес 20:15
Рэнкинг частных компаний-лидеров ненефтяного экспорта в Азербайджане
Бизнес 20:13
В столице Азербайджана отмечается праздник Победы Турции
Политика 20:08
США твердо привержены оказанию помощи в достижении прочного мирного урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 20:01