Отмена визового режима послужит дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Турцией — посол

БАКУ/Trend/ - Отмена визового режима между Азербайджаном и Турцией является проявлением братских отношений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, комментируя отмену визового режима для граждан Турции.

Посол отметил, что это послужит дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Турцией.

"Это решение также даст толчок развитию туризма, благоприятно скажется на деятельности бизнесменов", - отметил Озорал.

Отметим, что в прошлом месяце Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан отменяет визовый режим для граждан Турции с первого сентября этого года. МИД Азербайджана подтвердил, что направил ноту турецкой стороне об отмене визового режима.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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