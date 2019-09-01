Хикмет Гаджиев: В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации со стороны Армении

1 сентября 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации со стороны Армении.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом написал на своей странице в Twitter заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«1 сентября 1939 года - самый трагический эпизод в истории человечества, когда началась Вторая мировая война. В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации, аннексии, аншлюса со стороны соседней Армении, присущей Второй мировой войне, что вновь было продемонстрировано недавно руководством Армении»,- написал Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 09:39
В Армении задержали четырех солдат по подозрению в избиении офицера
Армения 31 августа 23:46
В Армении на городской свалке нашли тело связанного младенца
Армения 31 августа 21:13
Создание СЭЗ в Азербайджане способствует открытию новых рабочих мест
Бизнес 31 августа 21:00
Азербайджанская компания откроет новый цех по производству сыра
Бизнес 31 августа 17:25
Азербайджанская птицеводческая фабрика увеличит экспорт яиц в Афганистан
Бизнес 31 августа 16:35
Лента новостей
В Гонконге полиция предупредила демонстрантов о зачистке в районе аэропорта
Китай 15:13
Михаил Гусман: Кастро помахал сигарой: «Я с тобой говорю, потому что ты — ТАСС» (ФОТО)
Россия 15:07
В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
Политика 14:56
Грузовик врезался в жилой дом в Турции, есть погибшие
Турция 14:28
В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
Арабские страны 14:08
Замглавы МИД Ирана обсудит во Франции предложения по сохранению ядерной сделки
Политика 13:39
Завтра в Баку будет до 26 градусов тепла
Общество 13:07
Иран проводит военные учения в Каспийском море
Политика 12:32
США ввели очередную серию пошлин на китайские товары
США 12:06