Хикмет Гаджиев: В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации со стороны Армении

БАКУ/Trend/ - В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации со стороны Армении.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом написал на своей странице в Twitter заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«1 сентября 1939 года - самый трагический эпизод в истории человечества, когда началась Вторая мировая война. В XXI веке азербайджанский народ все еще страдает от политики оккупации, аннексии, аншлюса со стороны соседней Армении, присущей Второй мировой войне, что вновь было продемонстрировано недавно руководством Армении»,- написал Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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