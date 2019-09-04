Али Гасанов: Попытка переложить на других горькие результаты бездарной деятельности... (версия 2)

4 сентября 2019 14:08 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:17 )

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов поместил на своей странице в Facebook обращение к читателям под заголовком "Попытка переложить на других горькие результаты бездарной деятельности...", передает в среду Trend.

В обращении говорится:

"В статье, которой я вчера поделился на странице в FB, я затронул горькие последствия фактического безвластиея, которые пережил Азербайджан в весенне-осенний период 1993 года, и рассказал какие преграды, преодолел в то время Гейдар Алиев для устранения этих последствий. Я отметил, что некоторые руководящие лица тогдашнего правительства НФА-Мусават, избравшие путь саботажа, безответственно бросившие власть и страну на произвол судьбы, через много лет пытаются вменить в вину человеку и команде, которые спасли их же самих от физического уничтожения, горькие результаты своего бездействия .

Некоторые оппозиционные блоггеры, проанализировавшие эту статью, которую я написал в ответ на необоснованные обвинения, почему-то отбросив на задний план перечисленные в ней серьезные факты и веские аргументы, постарались сфокусировать внимание читателей на проведенный в августе 1993 года референдум, будто пытаясь этим оправдать свою безответственность, проявленную в то время».

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