Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан

4 сентября 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Торилд Сунна Эварсдоттир (Исландия) посетит Баку с пятого по седьмое сентября 2019 года, передает Trend со ссылкой на сообщение ПАСЕ.

Как отмечается, в рамках визита запланированы встречи с членами парламента, представителями министерства юстиции, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, а также представителями гражданского общества в Азербайджане.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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