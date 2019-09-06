Лейла Абдуллаева: Истина в том, что Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана, что подтверждают все международные документы

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал информацию, распространенную в армянских медиа о проведении восьмого сентября текущего года т.н. «выборов» в «органы местного самоуправления» на оккупированных территориях Азербайджана.

«Действительно, согласно сообщениям армянских СМИ, на оккупированных Арменией территориях нашей страны планируется проведение очередного шоу, преподносимого под покровом неких «выборов». Однако существуют всем прекрасно известные реалии: о каких бы «выборах» не пытались говорить в условиях военной агрессии, оккупации, сплошных этнических чисток и прочих незаконных действий, ни это, готовящееся представление, ни его результаты не признаются, и не будут признаны международным сообществом», - сказала в пятницу Trend пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

Она подчеркнула, что это в полной мере относится и к самому марионеточному режиму, созданному Арменией на оккупированных ею землях Азербайджана.

Пресс-секретарь напомнила, что международное сообщество, в том числе страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, однозначно отмечают непризнание всех проведенных до настоящего времени фиктивных «выборов» и их итогов. «Существует лишь одна истина относительно предпринимаемых со стороны Армении попыток пропагандировать, созданный ею в Нагорно-Карабахском регионе нашей страны марионеточный режим, на мероприятиях, проводимых в различных зарубежных государствах, при поддержке армянской диаспоры и лоббистских кругов, а также относительно организации незаконных визитов и прочих действий провокационного характера, и она неизменна», - сказала она.

В подтверждение своих слов Абдуллаева на конкретном примере объяснила в чём заключается эта истина.

«К примеру, недавний случай с Австралией, куда был организован визит представителей незаконного режима, и это пытались представить чуть ли не как его «признание». Поддержка федеральным правительством Австралии территориальной целостности Азербайджана, конечно же, известна. Вместе с тем, на фоне последних провокаций армянской стороны МИД Австралии на своём официальном интернет-сайте вновь заявил о поддержке этой страной территориальной целостности Азербайджана и непризнании Нагорного Карабаха в качестве «независимого государства», - подчеркнула Абдуллаева.

По ее словам, другой пример, когда МИД Германии, отвечая на распространённые в армянской печати сведения о том, что незаконный режим якобы был представлен в качестве наблюдателей на проводимых в ФРГ земельных выборах, заявил посольству Азербайджана - данные инсинуации СМИ не имеют оснований, подчеркнув, что Германия не признает ни Нагорный Карабах, ни проводимые там «выборы».

В заключение она добавила, что могла бы привести и множество других примеров подобного рода.

«Одним словом, истина заключается в том, что Нагорный Карабах есть неотъемлемая часть Азербайджана, и это отражено во всех международных документах», - подчеркнула Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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