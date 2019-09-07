Али Ахмедов: Не исключено, что оппозиция может попасть под влияние органов спецслужб иностранных государств

БАКУ/Trend/ - В декабре текущего года в Азербайджане будут проведены муниципальные выборы. Об этом, на открывшемся сегодня общереспубликанском совещании городских и районных организаций правящей партии «Ени Азербайджан», сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, передает в субботу Trend.

На собрании также приняли участие, заместитель исполнительного секретаря, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

"В связи с муниципальными выборами, как и всегда, накануне начала предвыборной кампании в стране наблюдается оживление. Наблюдается оживление различных групп, прослоек оппозиции. Они весьма своеобразно подключаются к политическим процессам. Политическая кампания, которую осуществляет значительная часть оппозиции, на самом деле сопровождается упадком самой сути понятия оппозиция», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что за последнее время мы стали наблюдателями того, что оппозиция избрала путь, вызывающий отвращение у каждого гражданина Азербайджана.

«Они некорректно сравнивают Азербайджан с Арменией. Пытаются представить жизнь в Армении в другом свете. На фоне всего этого пытаются исказить реалии Азербайджана, тем самым стараются создать недоверие общества к политике правительства страны. Они ведут двойственную пропаганду, предназначенную и для аудитории вне Азербайджана, чтоб навредить имиджу правительства. Считаю, что в связи с этим не исключено, что оппозиция может попасть под влияние органов спецслужб иностранных государств», - отметил Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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