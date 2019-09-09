Азербайджанские студенты, показавшие высокие результаты в приемных экзаменах, удостоены Президентской стипендии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о предоставлении президентской стипендии группе студентов, показавших самые высокие результаты по группам специальностей в приемных экзаменах в 2019-2020 учебном году, и поступивших в вузы Азербайджана.

Кабмину поручено решить вопросы вытекающие из этого распоряжения.

Со списком студентов, удостоенных президентской стипендии можно ознакомиться здесь.

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