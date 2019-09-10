Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях “Saber Junction - 19” (ФОТО)

10 сентября 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие отправились в Германию для участия в многонациональных бригадных тактических учениях “Saber Junction - 19”, которые будут проводиться в учебно-тренировочном центре "Хоэнфельс", сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Основной целью учений, проводимых Европейским командованием США (EUCOM), является повышение уровня оперативной координации между НАТО и странами-партнерами, боеготовности их подразделений, а также совершенствование индивидуальных качеств военнослужащих.

В учениях задействовано до 2000 военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО, включая военнослужащих азербайджанской армии.

Учения продлятся до 30 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях “Saber Junction - 19” (ФОТО)
  • Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях “Saber Junction - 19” (ФОТО)
  • Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях “Saber Junction - 19” (ФОТО)
  • Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях “Saber Junction - 19” (ФОТО)
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