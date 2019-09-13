Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)

13 сентября 2019 19:19 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 15:25)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу ознакомилась с новым парком отдыха, созданным в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку.

осещая четыре месяца назад поселок Кюрдаханы Сабунчинского района, Первый вице-президент дала поручения, связанные с проведением здесь за короткий срок необходимых социальных и инфраструктурных работ. Одним из них является новый парк отдыха в поселке.

В ходе ознакомления с созданными в парке условиями, глава Исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев проинформировал Первого вице-президента Мехрибан Алиеву о проделанной работе. Новый парк расположен на территории под названием Зейтунлуг. В этой зоне отдыха, площадь которой составляет 2,6 гектара, оливковые деревья были высажены 30-35 лет назад. За этими вечнозелеными, ценными растениями, которые, как известно, очень полезны для здоровья человека, оказывался особый уход.

Следует также отметить, что до этого времени в поселке Кюрдаханы парка не было, территория находилась в запущенном состоянии. С сегодняшнего же дня новый парк, обеспеченный необходимыми условиями для отдыха населения, передан в пользование жителей. На территории проведены работы по благоустройству, участок обнесен декоративной оградой, установлены осветительные столбы, скамейки, создана игровая площадка для детей, построено кафе «Зейтун».

Созданный в поселке Кюрдаханы новый парк, несомненно, станет одним из любимых уголков отдыха жителей.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с новым парком отдыха в бакинском поселке Кюрдаханы (ФОТО) (версия 2)
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