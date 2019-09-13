Президент Ильхам Алиев выделил 2 миллиона манатов на устранение последствий стихийного бедствия в Агсуинском районе (версия 2)

13 сентября 2019 19:44 (UTC+04:00)

(Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 18:16)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Агсуинском районе, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана выделить Исполнительной власти Агсуинского района на ремонт этих домов 2,0 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету Министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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