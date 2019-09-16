Али Ахмедов: Азербайджанское государство создало широкие возможности для получения молодым поколением достойного образования

16 сентября 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство создало широкие возможности для получения молодым поколением достойного образования.

Об этом сказал вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Ахмедов отметил, что образование, знания – самое большое богатство современного общества: «Учащиеся, которые сегодня сидят за школьными партами, и студенты, обучающиеся в университетах, в будущем внесут большой вклад в развитие и прогресс Азербайджана, будут достойно стоять на страже интересов государства».

Вице-премьер подчеркнул, что забота о школе должно быть делом не только государства, но и каждого члена общества: «Убежден, что в результате совместных усилий хорошая учеба, желание освоить современные знания будут основными отличительными особенностями подрастающего поколения».

Также Ахмедов поздравил всех школьников и их родителей с Днем знаний.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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