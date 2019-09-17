Али Ахмедов: Во главе виртуальной оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом

БАКУ /Trend/ - Во главе виртуальной оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом.

Об этом в своей статье «Виртуальная оппозиция» написал в социальной сети Facebook вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

«Ни для кого не секрет, что в последнее время в Азербайджане сформировался новый вид оппозиции. Вкратце его можно назвать виртуальной оппозицией. Во главе этого вида оппозиции стоят Али Керимли и индивидуумы, получившие убежище за рубежом. Оппозиционность Али Керимли древняя, как и само это слово. Поняв, что реальная оппозиционность не приносит пользу, он перешел к виртуальной оппозиционности», - пишет в соцсетях Ахмедов.

По словам вице-премьера, сама по себе виртуальная оппозиция не является серьезным участником политического процесса.

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