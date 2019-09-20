Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Кыргызстана

20 сентября 2019 02:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Венгрию министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Кыргызстана Чингизом Айдарбековым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по многим вопросам повестки дня сотрудничества между двумя странами. Они подчеркнули важность визитов на высоком уровне между двумя странами в развитии двусторонних отношений. Был проведен обмен мнениями по развитию двусторонних экономических отношений и проведению заседания Межправительственной комиссии.

Министры также подчеркнули важность консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и в этой связи поручили определить место и дату следующей встречи. Были обсуждены предстоящий седьмой саммит Тюркского совета в Баку, а также вопрос представительства Кыргызстана в саммите Движения неприсоединения.

Во время встречи министры также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, а также о региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

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