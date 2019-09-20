Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи 25-летием «Контракта века»

20 сентября 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи 25-летием «Контракта века», сообщает в пятницу Trend.

В публикации Первого вице-президента говорится: «Дорогие друзья. Двадцать пять лет назад был подписан «Контракт века», заложивший основы экономической независимости нашей страны. В Азербайджане профессия нефтяника всегда считалась и считается одной из почетных и уважаемых. Дорогие нефтяники, мы гордимся вами, вашими достижениями. Спасибо вам за ваш героический труд, за вашу самоотверженность.

Сердечно поздравляю вас с этим юбилеем, желаю вам крепкого здоровья и новых успехов».

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи 25-летием «Контракта века»
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева разместила публикацию на своей странице в Инстаграм в связи 25-летием «Контракта века»
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