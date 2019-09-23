Карабахские реалии в небе и на улицах Лос-Анджелеса (ВИДЕО)

23 сентября 2019 15:23 (UTC+04:00)

22 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил визит в Лос-Анджелес и выступил на проведенном армянской общиной митинге. Напомним, что Лос-Анджелес, в котором проживает примерно полумиллиона армян, является городом с крупнейшей в Америке армянской общиной.

С учетом этого для широкого информирования местного населения о фактах оккупации и этнической чистки, проведенной Арменией против Азербайджана, в этот день в небо над Лос-Анджелесом поднялись самолеты с баннерами с надписями на английском языке «Karabakh is Azerbaijan! End the Occupation» («Карабах – это Азербайджан! Прекрати оккупацию!»). Парившие в небе над Лос-Анджелесом в течение дня транспаранты вызвали интерес у местных жителей. Об этом, сообщает Trend со ссылкой на генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Кроме того, специальные автомобили с цифровыми плакатами, отражающими реалии Карабаха, курсировали по различных уголкам Лос-Анджелеса и информировали горожан о захватнической политике Армении. На плакатах была представлена информация об оккупации 20 процентов территории Азербайджана, об около миллионе наших соотечественников, ставших вынужденными переселенцами и беженцами, о вандализме в отношении памятников культуры Азербайджана, совершенном на оккупированных территориях, Ходжалинском геноциде и др.

Отметим, что генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев в преддверии визита направил руководству города и округа Лос-Анджелес письма с протестом против визита премьер-министра страны, которая продолжает политику оккупации в отношении Азербайджана. Кроме того, визит Н.Пашиняна в Лос-Анджелес был раскритикован в СМИ США. Так, самое крупное еврейское издание США Jewish Journal, которое выходит в Лос-Анджелесе, и газета NewzBlaze опубликовали соответствующие статьи. В статьях отмечалась неприемлемость визита в Лос-Анджелес премьер-министра криминальной страны, которая проводит захватническую политику в отношении своего соседа, продолжает в грубой форме нарушать все международные права, объявляет нацистских генералов своими национальными героями, и в которой широко распространен антисемитизм. Статьи были распространены в социальных сетях, рядовые американцы подвергли резкой критике визит Н.Пашиняна.

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