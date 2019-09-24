Супруга бывшего зампреда ПНФА: Если распространю имеющиеся у меня факты, то партия развалится

24 сентября 2019 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Супруга бывшего зампредседателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы - Зюмрюд Ягмур отреагировала на сказанное Мамедом Ибрагимом - советником председателя ПНФА Али Керимли, сообщает во вторник Trend.

Мамед Ибрагим сказал ранее, что якобы в семье Фуада Гахраманлы не совершалось насилие, и Зюмрюд Ягмур и ее дочерей никто не мучил.

Напомним, что на днях дочь Фуада Гахраманлы разоблачила отца, проявлявшего жестокое отношение к своей семье. Впоследствии Гахраманлы подал в отставку с поста зампредседателя ПНФА.

Комментируя слова Мамеда Ибрагима, Зюмрюд Ягмур распространила адресованное ему голосовое сообщение.

Зюмрюд Ягмур сказала, что у нее есть конкретные факты, и в случае их распространения ПНФА развалится.

«Говорят, что Сельджан [дочь] лжет, что у Сенай [дочь] не было сломано колено. Позвонив Мамеду Ибрагиму, я сказала, чтобы он не испытывал мое терпение. Что он скажет, если я поделюсь фотографиями, где у Сенай сломана нога, с гипсом, с заключением врача, с переломом моей руки и наложенным гипсом? Столько несправедливости, лжи быть не может! Столько слепого фанатизма быть не может! Поступайте, как знаете, но оставьте в покое моих детей!» - сказала Зюмрюд Ягмур.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Депутат: Насилие Фуада Гахраманлы в семье вновь раскрывает истинную сущность этих людей
Политика 23 сентября 20:09
Эмин Милли: Политик, годами избивающий свою супругу и дочь, ломающий им кости, должен быть арестован
Политика 23 сентября 19:42
Али Керимли вновь разоблачил себя
Политика 22 сентября 11:48
Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)
Политика 21 сентября 13:00
Очередная жесткая критика со стороны оппозиции в адрес Гахраманлы
Политика 21 сентября 12:00
Фуад Гахраманлы подал в отставку с поста зампредседателя ПНФА
Политика 21 сентября 10:23
Лента новостей
Туркменистан и Марокко провели политконсультации
Туркменистан 13:42
Туркменистан приступил к экспорту дынь в Австрию
Бизнес 13:41
Минэкологии: Азербайджан также подвергается глобальным климатическим изменениям, как и другие страны
Общество 13:37
Туркменистан закупил лазерные планировщики
Бизнес 13:35
В Азербайджане пройдет третья международная конференция Цифрового торгового хаба
ИКТ 13:33
55-летняя история органа в Бакинской музыкальной академии (ФОТО)
Культура 13:16
Маленький Баку в парке Москвы (ФОТО)
Социум 13:14
Назначен врио главы Госкомитета водного хозяйства Туркменистана
Туркменистан 13:13
В Баку сохранится умеренная погода
Общество 13:10