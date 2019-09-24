Супруга бывшего зампреда ПНФА: Если распространю имеющиеся у меня факты, то партия развалится

БАКУ /Trend/ - Супруга бывшего зампредседателя Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы - Зюмрюд Ягмур отреагировала на сказанное Мамедом Ибрагимом - советником председателя ПНФА Али Керимли, сообщает во вторник Trend.

Мамед Ибрагим сказал ранее, что якобы в семье Фуада Гахраманлы не совершалось насилие, и Зюмрюд Ягмур и ее дочерей никто не мучил.

Напомним, что на днях дочь Фуада Гахраманлы разоблачила отца, проявлявшего жестокое отношение к своей семье. Впоследствии Гахраманлы подал в отставку с поста зампредседателя ПНФА.

Комментируя слова Мамеда Ибрагима, Зюмрюд Ягмур распространила адресованное ему голосовое сообщение.

Зюмрюд Ягмур сказала, что у нее есть конкретные факты, и в случае их распространения ПНФА развалится.

«Говорят, что Сельджан [дочь] лжет, что у Сенай [дочь] не было сломано колено. Позвонив Мамеду Ибрагиму, я сказала, чтобы он не испытывал мое терпение. Что он скажет, если я поделюсь фотографиями, где у Сенай сломана нога, с гипсом, с заключением врача, с переломом моей руки и наложенным гипсом? Столько несправедливости, лжи быть не может! Столько слепого фанатизма быть не может! Поступайте, как знаете, но оставьте в покое моих детей!» - сказала Зюмрюд Ягмур.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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