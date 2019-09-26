Эльмар Мамедъяров встретился с министром по европейским делам Ирландии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром по европейским делам Ирландии Хелен Макинти, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи стороны обсудили текущий уровень двусторонних отношений и подчеркнули потенциал существующего сотрудничества для развития сотрудничества.

Министры обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня. В этом контексте стороны коснулись вопросов сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

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