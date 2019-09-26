Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с кувейтским коллегой

26 сентября 2019 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Кувейта Шейхом Сабах Халидом аль-Хамадом аль-Сабахом.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД, министры обсудили сотрудничество между двумя странами и перспективы расширения двусторонних связей. Было отмечено, что сотрудничество, расширяющееся в последнее время в сфере туризма, оказывает весомый вклад в еще большее развитие связей между Азербайджаном и Кувейтом.

Стороны обсудили предстоящий саммит Движения неприсоединения в Баку и председательство Азербайджана в Движении.

Был проведен обмен мнениями во вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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