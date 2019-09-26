Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств

26 сентября 2019 23:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ОАЭ) Ахмедом Абуль Гейтом в рамках 74-й сессии ООН в Нью-Йорке, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Во время встречи стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Лигой арабских государств и подчеркнули важность активизации совместных усилий по углублению сотрудничества во многих областях.

Стороны обсудили предстоящий Бакинский саммит, а также Движения неприсоединения и председательство Азербайджана в Движении.

В ходе встречи они также обсудили ряд вопросов региональной безопасности, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

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