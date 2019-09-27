Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Румынии(ФОТО)

27 сентября 2019 07:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ -Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Румынии Рамоной Никол Манеску в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией. Было отмечено, что существуют хорошие возможности для дальнейшего развития сотрудничества между странами в политической, экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, они также подчеркнули важность обмена визитами на высоком уровне для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по основным энергетическим и транспортным проектам, реализуемым по инициативе и с участием Азербайджана в регионе, и обсудили пути развития энергетического сотрудничества.

Министр Эльмар Мамедъяров сообщил своему румынскому коллеге, что в Баку состоится следующий саммит Движения неприсоединения, и Азербайджан будет председательствовать в этом движении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес и сотрудничеству в рамках международных организаций.

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  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Румынии(ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Румынии(ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Румынии(ФОТО)
  • Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Румынии(ФОТО)
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