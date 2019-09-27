Насилие Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи прискорбно для общества — объединение

БАКУ /Trend/ - Насилие Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи прискорбно для общества.

Об этом сказала председатель Объединения азербайджано-тюркских женщин Танзиля Рустамханлы на конференции, посвященной правам женщин в штаб-квартире правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend .

Она отметила, что в семье должно быть взаимопонимание и уважение.«Это событие подействовало на меня удручающе. Личность, стоящая в центре этого события, претендует на политическую власть. Поэтому мы сегодня обсуждаем этот вопрос. Подобные вопросы должны быть предметом общественного порицания. Мы осуждаем насилие против женщин», - сказала она.

Отметим, что ранее дочь Фуада Гахраманлы разоблачила отца, проявлявшего жестокое отношение к своей семье. 19 сентября его дочь Сельджан распространила обращение о том, что отказывается от отца.

Впоследствии Гахраманлы подал в отставку с поста зампредседателя ПНФА.

Его супруга - Зюмрюд Ягмур обратилась в суд с заявлением о разводе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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