Повышение зарплат и пенсий показывает, что в центре госполитики Азербайджана стоит человеческий фактор - депутат (версия 2)

30 сентября 2019 10:33 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Повышение зарплат и пенсий показывает, что в центре государственной политики Азербайджана стоит человеческий фактор.

Об этом сказал депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов, сообщает в понедельник Trend.

Он напомнил, что распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, минимальная зарплата была повышена до 250 манатов, и решение уже вступило в силу с 1 сентября. Этот факт показывает, что в центре политики государства стоит человеческий фактор.

Османов сказал, что другими распоряжениями главы государства повышены зарплаты лиц, работающих в различных сферах: «Эти распоряжения уже вступили в силу. Эти прогрессивные шаги в социальной сфере еще раз доказывают, что в центре политики, проводимой государством, стоит гражданин Азербайджана Все предпринимаемые шаги были высоко оценены общественностью».

Депутат подчеркнул, что глава государства всегда держит в центре внимания повышение социального уровня граждан. По мере развития азербайджанской экономики Президент Ильхам Алиев проводит соответствующие работы по улучшению социального положения населения. Эти шаги, сегодня предпринимаемые Президентом, нацелены на дальнейшую перспективу.

Османов напомнил, что благодаря целенаправленной политике, реализованной в прошлые годы, Азербайджан достиг больших успехов во всех сферах: «Примерно 8-% экономики Южнокавказского региона приходится на долю Азербайджана. За прошедшие 15 лет Азербайджан также многократно увеличил стратегические валютные резервы, доведя их до 44 млрд. долларов. Эти факты характеризуют Азербайджан как государство с достаточно большим потенциалом и силой. «Азербайджан превратился в сильного актора, способного влиять на процессы, идущие, как региональном, так и глобальной масштабе», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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