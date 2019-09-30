Назначен новый посол Казахстана в Азербайджане

С.Абдыкаримов родился 11 мая 1976 года в г. Караганды. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1998 г.) по специальности специалиста по международным отношениям и Дипломатическую Академию МИД РФ (2002 г.) по специальности экономиста.

Дипломатическую карьеру начал в 1998 году с должности референта Управления Европы и Америки Третьего Департамента МИД РК. Затем занимал должности атташе Департамента международного экономического сотрудничества.

В 1999 году был направлен на работу в Посольство Казахстана в Республике Корея в качестве атташе.

В период с 2002 по 2005 годы занимает должности второго секретаря Управления международных экономических организаций МИД РК, второго секретаря Посольства Казахстана в Австрии, первого секретаря Посольства Казахстана в Великобритании.

В 2005 году назначается Директором Департамента информационно-аналитической работы и прогнозных оценок, затем Директором Департамента Европы и Америки МИД РК.

С 2008 по 2009 годы был Поверенным в делах РК в Болгарии.

В 2009-2015 годах занимал в Центральном аппарате ряд руководящих должностей - Посол по особым поручениям – Директор Департамента ОБСЕ, Посол по особым поручениям – Директор Департамента общеевропейского сотрудничества, Председатель Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования, Директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования.

До назначения Послом Казахстана в Азербайджане с 2015 годы был Послом Казахстана в Чехии, а также в Словакии по совместительству.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Владеет английским, французским, корейским и индонезийским языками. Женат, имеет 4 детей.

Отметим, что посольство Казахстана в Баку было открыто в декабре 1994 года, а посольство Азербайджана в Казахстане - в марте 2004 года. С сентября 2008 года функционирует Генеральное консульство Азербайджана в городе Актау.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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