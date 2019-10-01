На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)

1 октября 2019 01:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану учений «Кавказский орел - 2019», подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии скрытно и различными путями проникли ночью в глубину обороны условного противника, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Спецназовцы выполнили задачу по занятию выгодных позиций для осуществления налетов на важные стратегические и военные объекты и отработала действия по выходу из глубины обороны условного противника.

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  • На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
  • На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
  • На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
  • На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
  • На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
  • На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
  • На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
  • На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)
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