На учениях «Кавказский орел - 2019» спецназовцы проникли в глубину обороны противника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану учений «Кавказский орел - 2019», подразделения специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии скрытно и различными путями проникли ночью в глубину обороны условного противника, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Спецназовцы выполнили задачу по занятию выгодных позиций для осуществления налетов на важные стратегические и военные объекты и отработала действия по выходу из глубины обороны условного противника.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.