Вице-премьер: В Азербайджане постоянно оказываются внимание и забота о лицах из уязвимых групп населения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане постоянно оказываются внимание и забота о лицах из уязвимых групп населения.

Об этом вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал на посвященном Международному дню пожилых мероприятии в учреждении социального обслуживания пенсионеров при минтруда и соцзащиты населения в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что внимание и забота о гражданах являются главным приоритетом политики, проводимой правительством Азербайджана.

По словам Ахмедова, правительство старается, чтобы каждый гражданин Азербайджана жил еще лучше.

Он добавил, что работа, направленная на повышение государственной заботы о пожилых людях, из года в год расширяется. Обеспечены нормальные условия жизни и социальная защита лиц преклонного возраста, находящихся на попечении государства.

Вице-премьер подчеркнул, что в центре политики, проводимой государством, стоит гражданин Азербайджана, азербайджанский народ: «С сегодняшнего дня минимальная пенсия доведена до 200 манатов. Правительство старается, чтобы граждане жили хорошо, решались проблемы граждан. Государство - это каждый из нас. Каждый гражданин внес свой вклад в сегодняшнее развитие государства, и государство оказывает заботу и внимание о гражданах».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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