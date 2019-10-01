Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после капитальной реконструкции в парке на проспекте Ататюрка в Баку (ФОТО) (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - 1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитальной реконструкции в парке, расположенном на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Баку.

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о работе, проделанной в парке.

Было сообщено, что работы по реконструкции в парке начались в мае текущего года. В рамках проекта в парке была проведена капитальная реконструкция, обновлен ландшафтный дизайн. Для граждан различных возрастных групп созданы отдельные уголки. В парке установлены детские развлекательные сооружения и тренажеры. Здесь также имеется концертная площадка.

Реализуемые в последние годы в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева проекты в социально-экономической сфере внесли весомый вклад в общее развитие нашей страны. Неслучайно сегодня Азербайджан по своему социально-экономическому развитию является одной из лидирующих стран в мире. Достигнутые успехи отчетливо видны и на примере всех регионов Азербайджана, в том числе Баку. Благодаря проектам, реализуемым в нашей столице по поручениям и указаниям главы государства, Баку стал одним из самых красивых городов мира. Столица с каждым днем благоустраивается, модернизируется и обновляется. С этой точки зрения создание новых парков и аллей, реконструкция уже имеющихся, строительство социальных объектов, сдача в эксплуатацию общественных мест играют особую роль. Капитальная реконструкция парка, расположенного на проспекте Ататюрка в Наримановском районе, также имеет важное значение. Реализация данного проекта в то же время демонстрирует масштабы созидательной работы и благоустройства, проведенных в нашей столице за последний период, и показывает, что мероприятия, осуществляемые в этом направлении, приобрели последовательный характер. В целом, проведенная до сих пор работа по благоустройству и модернизации нашего города создает всесторонние возможности для отдыха граждан, эффективной организации их досуга. Современной социальной инфраструктурой Баку пользуются не только жители столицы, но и многочисленные гости нашего города. Несомненно, создание таких современных парков, оснащенных всей необходимой инфраструктурой, также играет большую роль в обеспечении насыщенного и интересного отдыха туристов, в том, чтобы они возвращались в свои страны из Баку с богатыми впечатлениями. Реконструкция парка, общая площадь которого составляет 6,5 гектара, еще раз демонстрирует, что Азербайджанское государство всегда с особой чуткостью относится к вопросам комфорта, здоровья людей, словом, решению социальных проблем граждан.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились в парке с жителями.

Жители: Рады видеть Вас, господин Президент.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Здравствуйте.

Житель: Большое спасибо за созданную в этом парке красоту. Да ниспошлет Вам Аллах долголетия. Вы годами строите, созидаете. Друг видит – радуется, враг негодует. В мире происходят кровопролития. Но, слава Аллаху, наше государство, страна развивается. Это развитие – результат Вашего большого труда. Мы гордимся тем, что у нас мудрый Президент, первая леди. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. У меня 7 внуков, я прихожу сюда отдыхать. Большое спасибо за все это, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Спасибо. В начале года я был здесь, на открытии нового Инновационного центра. Выйдя оттуда, увидел, что состояние этого парка очень плачевное, невыносимое. Дал указание провести здесь работу по благоустройству, и парк площадью 6,5 гектара в короткий срок был реконструирован, доведен до самого высокого уровня. Сейчас здесь есть все возможности для отдыха старшего поколения, детей, подростков и молодежи. Вообще, Баку в последние годы стал городом скверов и парков. Могу сказать, что по количеству парков мы занимаем одно из самых передовых мест в мировом масштабе.

Житель: Сегодня Баку – город-красавец.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Сейчас Баку – один из самых красивых городов мира. Посмотрите, сколько парков создано в нашем городе в последние годы. В первую очередь, самый большой наш парк – бульвар. Раньше протяженность бульвара составляла 3 километра, а сегодня – 15 километров. Кругом зеленые насаждения, красота, благоустройство. Вокруг Центра Гейдара Алиева и Конгресс-центра есть большой парк площадью 20 гектаров. Сегодня там отдыхают дети, старшее поколение. Парк на улице Юсифа Сафарова. Там тоже были неуклюжие здания, разрушенная инфраструктура. На их месте разбит парк. То есть, эта работа по благоустройству и созиданию осуществляется для граждан, так как они должны пользоваться общественными местами. В этом парке также созданы прекрасные условия.

Для решения проблем города Баку проводится большая работа. Как вам известно, недавно мы отметили открытие рядом со станцией метро "Кероглу" нового Транспортного обменного центра. Завозятся новые автобусы. В этом году завезено 300 автобусов, завозились и ранее. В следующем году также будет завезено, по меньшей мере, 300 современных автобусов. Баку является одним из городов, где идет строительство метро. Могу сказать, что на пространстве СНГ строительство метро продолжается только в России и Азербайджане. В этом году поставлено 30 новых вагонов. В них имеются кондиционеры, прекрасные условия. Все это делается для удобства граждан. В настоящее время по моей инициативе создаются образцовые дворы. Все дворы будут благоустроены, в них будут созданы все условия. Обновляется лифтовое хозяйство. С этой целью выделено 40 миллионов манатов. Глава исполнительной власти, доложи, сколько лифтов заменено на сегодняшний день?

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов: Установлено уже 50 лифтов. До конца года в соответствии с Вашим поручением их будет около 500.

Президент Ильхам АЛИЕВ: То есть, все это делается для красоты, благоустройства города Баку, а также удобства граждан. Мы будем продолжать эту работу. Каждый уголок Баку должен быть благоустроенным и красивым. Для граждан должны быть созданы прекрасные возможности.

Житель: Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Люди любят и поддерживают Вас. Мы всегда говорим, что наш Президент находится среди людей. Он день и ночь думает о людях.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Так и должно быть. Поддержка граждан придает мне силы. Я полагаюсь, опираюсь на эту поддержку. Сегодня Азербайджан является пространством стабильности в мировом масштабе, краем развития. Азербайджан после этого будет развиваться только по восходящей, пусть никто не сомневается в этом.

Житель: Господин Президент, Вы и Ваша супруга очень искренни. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Большое спасибо.

Другой житель: Господин Президент, я тоже, в свою очередь, хочу поблагодарить Вас и Мехрибан ханым. Было очень приятно встретиться с Вами. Хочу выразить Вам признательность за создание такого прекрасного современного парка под открытым небом. В парке действительно созданы прекрасные условия, установлены современные спортивные сооружения, построены шахматная площадка, велосипедные, беговые дорожки. Мы тоже живем на этой территории. Раньше в свободное время мы ходили с друзьями на отдых в другие места. Сейчас здесь созданы современные, прекрасные условия. Мы будем часто приходить сюда. Выражаю глубокую признательность за это. Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Повсюду в городе должны быть прекрасные парки, общественные зоны, и мы создаем их.

Жители: Спасибо, господин Президент, все азербайджанцы поддерживают Вас.

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В заключение была сделана фотография на память.

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