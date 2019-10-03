Гейдар Алиев – национальная гордость народа, опора и великий азербайджанец, которым мы гордимся - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - История Азербайджана за последние полвека непосредственно связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Вступив, благодаря его большим усилиям, в новый этап развития с начала 70-х годов ХХ века, Азербайджан, в результате стойкости и беспримерной политической воли этой гениальной личности, преодолел также и трудности, с которыми страна столкнулась в первые годы своей независимости, выйдя впоследствии на путь прогресса.

Об этом в четверг в эксклюзивном интервью Trend сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова.

Подчеркнув, что сегодня исполняется 26 лет с той исторической даты, когда великий лидер Гейдар Алиев впервые был избран Президентом независимой Азербайджанской Республики, вице-спикер сказала: «Своей деятельностью за 10 лет президентства, не вмещающейся в рамки одного столетия, Гейдар Алиев на всех этапах своей жизни доказал, что высшая его цель - добросовестное и решительное служение государству и народу, и то, что он никогда не свернет с этого пути.

Реальность заключается в том, что именно благодаря ему было построено новое, современное азербайджанское государство, страна заняла свое достойное место на мировой арене. Развитие в Азербайджане демократии и защита прав человека, совершенствование национального законодательства, проведение правовых и социально-экономических реформ, реализация масштабных транснациональных проектов, в первую очередь, связаны с идеями Гейдара Алиева.

Вдохновленная этими идеями партия «Ени Азербайджан, получившая путевку в жизнь именно с его благословения и под его руководством, со дня создания стала глашатаем самых больших успехов, которых достигла страна за последние десятилетия, гарантом исполнения чаяний, надежд на будущее, независимости и свободы азербайджанского народа, превратившись тем самым в истинном смысле этого слова в общенародную партию.

Исключительные качества великого лидера, объединяющие в себе деловые и нравственные качества вкупе с врожденным талантом, позволили ему в самые трудные моменты, продемонстрировав политическую волю, сформировать основы общественно-политической стабильности в стране и достичь важных подвижек в решении судьбоносных вопросов, связанных с внешней политикой.

Восхищая всех высоким интеллектом, энциклопедическими знаниями, аналитическим мышлением как личность с совершенными познаниями в мировой политике и культуре, Гейдар Алиев был выдающимся мыслителем, с которым считались и в глобальном масштабе, обладавшим таким редким качеством, как политическое сознание, которым наградил его Всевышний. Гейдар Алиев - национальная гордость народа, опора и великий азербайджанец, которым мы гордимся.

Посвятив всю свою жизнь исполнению самых главных чаяний, которые азербайджанский народ пронес через столетия - вечной независимости, возрождения, усиления и устойчивого развития Азербайджана, Гейдар Алиев создал и передал в надежные руки свое великое творение – независимый Азербайджан. Поэтому период, в который великий лидер руководил страной, характеризуется в качестве наиболее славных страниц нашей многовековой истории государственности, а 3 октября 1993 года – как начало развития, прогресса и стабильности во имя сильного Азербайджана.

Этот этап навеки вошел в современную историю вечным и бесповоротным характером независимости Азербайджана, укреплением государственности, созданием прочной основы для экономического развития, национально-духовным подъемом, осознанием себя каждой личностью в качестве достойного гражданина.

Эта историческая реальность в нашей жизни – результат исключительных заслуг Гейдара Алиева, и современную историю Азербайджана невозможно представить вне этих заслуг. Имя великого лидера, завоевавшего своей деятельностью неисчерпаемую любовь благодарного азербайджанского народа, останется в истории как имя неповторимого политика, сильного главы государства, легендарной личности, а светлая память о нем будет вечно жить в сердцах людей".

(Текст: Кямаля Сеидова)

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