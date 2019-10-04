Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)

4 октября 2019 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу азербайджанские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы двумя гражданами Алжира, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Задержанные граждане Алжира 1991 и 1995 гг. рождения пытались пересечь государственную границу в направлении Грузии на участке погранзаставы в селе Лелели Гахского района на служебной территории погранотряда «Загатала».

Было установлено, что они официально прибыли в Азербайджан 25 сентября 2019 г. рейсом Стамбул-Баку.

В ходе расследования граждане Алжира сказали, что хотели перейти в Грузию через азербайджанскую границу, оттуда в Турцию и потом в Европу.

Следственно-оперативные мероприятия в связи с инцидентом продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)
  • Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)
  • Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)
  • Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)
  • Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)
  • Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)
  • Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)
  • Граждане Алжира пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию (ФОТО)
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