Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по нарастающей динамике — Лейла Абдуллаева

БАКУ/Trend/ - Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по нарастающей динамике.

Об этом сказала в субботу Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Обмен визитами на высоком уровне между двумя странами, в особенности, многочисленные встречи на уровне президентов вносят большой вклад в еще большее развитие партнерских, дружеских и добрососедских отношений между нашими странами. Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются по нарастающей динамике. Для Азербайджана Россия является партнером номер один в импорте. В то же время, Россия является партнером номер один по экспорту продуктов нашего ненефтяного сектора», - сказала Абдуллаева.

Пресс-секретарь сказала, что отношения между Азербайджаном и Россией широко развиваются в сфере реализации инвестиционных проектов, а также транспорта, туризма, гуманитарной, культурной и в других областях.

«Наши страны также взаимовыгодно сотрудничают на международной арене, по ряду вопросов повестки глобальной безопасности. В связи с этим следует подчеркнуть сотрудничество и координацию в борьбе с терроризмом и экстремизмом», - резюмировала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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