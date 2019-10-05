Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по нарастающей динамике — Лейла Абдуллаева

5 октября 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией развиваются по нарастающей динамике.

Об этом сказала в субботу Trend руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Обмен визитами на высоком уровне между двумя странами, в особенности, многочисленные встречи на уровне президентов вносят большой вклад в еще большее развитие партнерских, дружеских и добрососедских отношений между нашими странами. Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются по нарастающей динамике. Для Азербайджана Россия является партнером номер один в импорте. В то же время, Россия является партнером номер один по экспорту продуктов нашего ненефтяного сектора», - сказала Абдуллаева.

Пресс-секретарь сказала, что отношения между Азербайджаном и Россией широко развиваются в сфере реализации инвестиционных проектов, а также транспорта, туризма, гуманитарной, культурной и в других областях.

«Наши страны также взаимовыгодно сотрудничают на международной арене, по ряду вопросов повестки глобальной безопасности. В связи с этим следует подчеркнуть сотрудничество и координацию в борьбе с терроризмом и экстремизмом», - резюмировала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Встреча президентов на полях Валдайского клуба придаст позитивный импульс сотрудничеству Азербайджана и России
Политика 13:50
Галина Ниязова: Азербайджан и Россия тесно задействованы в сфере образования и гуманитарной области
Политика 12:23
Россия и Азербайджан являются важнейшими стейкхолдерами в регионе - российский эксперт
Политика 11:08
Ко дню рождения нашего земляка Рихарда Зорге, или героя «Рамзая» (ФОТО)
Политика 09:48
Состоялась встреча с азербайджанцами, проживающими в Нью-Йорке
Политика 01:51
Лейла Абдуллаева: Позиция нынешних властей Армении - ни что иное как как самообман и введение в заблуждение собственного народа
Политика 00:19
Лента новостей
Узбекско-китайское СП открывает тендер на приобретение запчастей
Тендеры 13:51
Встреча президентов на полях Валдайского клуба придаст позитивный импульс сотрудничеству Азербайджана и России
Политика 13:50
Адресной государственной социальной помощью в Азербайджане охвачено более 70 тысяч человек
Общество 13:46
Сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере носит стратегический характер — политолог
Политика 13:42
Азербайджан и Россия — важный тандем сотрудничества как в региональной, так и международной плоскости— политолог
Политика 13:36
Очередные кадровые перестановки в БГУ
Общество 13:16
Али Ахмедов: В рядах ПЕА сплотились патриоты, здоровые, интеллектуальные молодые люди
Политика 13:14
В городах Узбекистана прошла презентация азербайджанских произведений на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 13:10
Европейская комиссия назвала 5 крупнейших импортеров газа в ЕС
Энергетика 13:08