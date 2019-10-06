Российский писатель Александр Проханов: Зал аплодировал Ильхаму Алиеву

6 октября 2019 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании XVI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, в ходе которого Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью, присутствовал и авторитетнейший российский писатель, известный интеллектуал, политический и общественный деятель, председатель и один из учредителей Изборского клуба, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов.

Александр Проханов поделился своими впечатлениями: "Основная идея выступления Президента Ильхама Алиева касалась конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана подробно рассказал об истории возникновения конфликта, о тупике, в который зашли переговоры. Сказал о продолжающихся военных действиях: незадолго до его выступления появилась информация о том, что армянский снайпер убил азербайджанца - мирного жителя. Ереванской формуле, в которой утверждается, что "Карабах - это Армения, и точка", Президент Ильхам Алиев противопоставил другую: "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак".

Об этом, как передает Trend, Проханов сказал азербайджанскому СМИ.

"В целом же речь шла о конфликтных ситуация в Азии, о местах, где эти конфликты приобретают "военную форму". Ильхам Алиев указал на конструктивный подход президента России Владимира Путина в вопросе урегулирования конфликтов", - отметил А.Проханов.

По словам собеседника агентства, представителей Армении, каких-то радикалов во время выступления Ильхама Алиева в зале не было: "Зал аплодировал".

Александр Проханов ответил и на вопрос относительно недавнего заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который осудил высказывание Никола Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения".

"Наш президент встречался недавно и с армянским лидером, и азербайджанским президентом, уже в Сочи. У России есть стремление сбалансировать нарастающую нестабильность. А что касается слов Лаврова, то здесь все понятно. Конечно, глава МИД России должен был осудить (заявление Пашиняна - ред.)", - сказал он.

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