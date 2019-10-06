Интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалам «Россия» и «Первый» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 3 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе визита в Сочи накануне заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" дал интервью телеканалам "Россия" и "Первый". Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана представляет интервью.

- Здравствуйте, господин Президент. Алексей Головко, программа "Вести".

-Очень приятно.

-Тема Валдая в этом году – «Заря Востока», особое внимание азиатским странам. Азербайджан, как и Россия, находится, можно сказать, на стыке Европы и Азии. Какие главные вопросы Вы бы хотели здесь поднять и ответы на какие вопросы хотели бы здесь услышать?

-Во-первых, я бы хотел выразить благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за приглашение принять участие в дискуссионном клубе «Валдай». Валдайский клуб зарекомендовал себя как одно из важнейших событий мировой повестки дня и дискуссионная платформа для обсуждения очень злободневных актуальных вопросов. Конечно же, сегодня я имел встречу с Владимиром Владимировичем. Мы обсуждали повестку дня наших двусторонних отношений, которая очень насыщенна и охватывает очень многие сферы. Поэтому, безусловно, я планирую осветить двустороннюю повестку дня, насущные проблемы, с которыми Азербайджан столкнулся, новые вызовы. Поэтому я рассчитываю на очень интересную дискуссию сегодня.

-Как известно, у Азербайджана с западными странами хорошие отношения. Россия уже несколько лет находится под санкциями. Вам это не мешает сотрудничать с Россией и развивать все эти двусторонние проекты?

-Нет, совершенно не мешает. Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья. За последнее время наши отношения стали намного более эффективными и качественными. Мы сотрудничаем и на международных площадках, и поддерживаем друг друга. Должен сказать, что во время июньской сессии ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении российской делегации, азербайджанская делегация в полном составе в Страсбурге проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. У нас также тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ, естественно, СНГ, очень тесные торгово-экономические отношения. Рост товарооборота в этом году более 20 процентов. Многомиллиардные инвестиции из России в Азербайджан, из Азербайджана в Россию. Сотрудничество в энергетике, транспорте, гуманитарная сфера, ВТС, туризм. То есть, легче назвать те сферы, где мы не сотрудничаем. Поэтому еще раз хочу сказать, что Азербайджан, страна, проводящая независимый внешнеполитический курс, считает Россию одним из важнейших партнеров, добрым другом, соседом. Сегодняшняя встреча с Президентом Путиным еще раз подтвердила это.

-Еще вопрос не про политику, но про Вашу альма-матер, про МГИМО. Скоро будет юбилей. Вы - первый выпускник МГИМО, который стал Президентом. Какие главные качества Вам дала эта учеба и как она помогает Вам сейчас в Вашей политической деятельности?

-Вы знаете, годы студенчества для каждого человека – особые годы. Это годы становления, годы вступления в самостоятельную жизнь. У меня это также сопровождалось тем, что я поменял место жительства и переехал из Баку в Москву. Должен сказать, что родители меня рано отдали в школу, мне еще не было 6 лет. Поэтому среднее образование я окончил в неполные 16 лет. Скажу так откровенно, у меня даже паспорта не было. Поэтому я приехал в Москву поступать по справке. А уже перед первой зимней сессией мне исполнилось 16 лет, и я получил паспорт. Конечно, это возраст подростковый. Но я чувствовал себя в институте очень комфортно. Потому что обстановка была очень позитивная, и с ребятами по группе, и с преподавателями сложились очень хорошие отношения. Эти годы незабываемые, они дали мне и знания, опыт общения. Это был первый опыт самостоятельной жизни. Должен сказать, что после окончания института, хоть я и получил распределение на работу в посольство СССР в одной из стран, но я предпочел остаться в МГИМО, поступил в аспирантуру, защитил диссертацию, после этого еще много лет работал. То есть, у меня 15 лет связаны с институтом. Конечно же, все это и предопределило, что первый Форум выпускников МГИМО был проведен в Баку по моей инициативе. Я даже помню, тогда пошутил, что по-другому не может быть, не только потому что я единственный на то время Президент, но и по алфавиту и страны, и фамилии это должно было быть в Баку. И рад, что этот форум стал уже традиционным. По-моему, пять раз уже проходил.

Конечно же, это сплачивает нас всех. Помню, с теплотой вспоминаю и преподавателей, и друзей по институту и желаю в этот юбилей МГИМО новых успехов. Рад, что вуз на протяжении долгих лет возглавляет мой добрый друг Анатолий Васильевич Торкунов, чей вклад в развитие МГИМО, становление его как одного из ведущих вузов мира очень большой.

-Последний короткий вопрос. Президент Токаев тоже выпускник МГИМО. Помогает это налаживать азербайджано-казахстанские отношения?

-Вы знаете, я рад, что я сейчас не в единственном числе в качестве Президента. Конечно, с Касым-Жомартом Кемелевичем мы знаем друг друга очень давно. Мы встречались и в Казахстане, и в Азербайджане, и в рамках международных мероприятий. Конечно, когда он был избран на этот пост, я позвонил его поздравить, оба мы обменялись мнениями о том, что мы будем продолжать наращивать добрые отношения, которые сложились многие годы и у истоков которых стояли и Президент Азербайджана Гейдар Алиев, и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. То есть, мы продолжаем эти традиции, и уверен, что в будущем Казахстан и Азербайджан также будут активно взаимодействовать.

-Спасибо большое.

-Спасибо.

Х Х Х

-Здравствуйте. Первый канал. Я, кстати, закончил МГИМО. Мы в каком-то смысле сегодня с Вами…

-В каком году?

-В 1998 году. Факультет международной журналистики.

Первый вопрос у нас по тем мероприятиям, которые проходят здесь сегодня и сейчас, то есть, по Валдаю. Тема - «Заря Востока». То есть, становление Востока, укрепление восточного направления. Какую роль в этом процессе играют Азербайджан, Россия и российско-азербайджанские отношения?

-Азербайджан географически расположен между Востоком и Западом. Поэтому мы участвуем как в международных организациях, объединяющих страны Востока, так и, например, в такой организации, как Совет Европы. География, естественно, влияла и влияет на геополитику. Сегодня Азербайджан использует свое географическое положение, и считаю, что сумел добиться того, что и в гуманитарной сфере, и в транспортной сфере, и во всех других сферах мы сегодня играем определенную роль в налаживании диалога между странами Востока и Запада.

Россия - крупнейшая страна мира и поэтому, конечно же, роль России не только в делах азиатского континента, но и в глобальном мире очень велика. Она растет, и потенциал, и мощь России увеличиваются.

Что касается наших двусторонних отношений, то они очень позитивные, имеют очень хорошую динамику, охватывают практически все сферы жизни и очень доверительные. Мои личные встречи с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в прошлом году их было четыре, в этом году две, они дают очень серьезный импульс развитию двустороннего взаимодействия и также позитивно влияют и на ситуацию в нашем регионе.

-Мировое устройство, взгляд с Востока. На каких принципах должно строиться мировое устройство, если смотреть с Востока?

-Я думаю, с какой бы стороны мы ни посмотрели главным принципом должно быть соблюдение норм и принципов международной права. К сожалению, они грубо нарушаются и существует выборочный подход к уважению этих принципов. Азербайджан как страна, которая пострадала от несоблюдения принципов международного права, в том числе в связи с оккупацией Арменией нашей территории, конечно же, на всех международных площадках отстаивает приоритет международного права. Совет Безопасности ООН иной раз выполняет резолюции в течение дней, а в нашем случае они остаются на бумаге более 25 лет. Тем самым в определенной степени дискредитируется этот ведущий мировой институт. Поэтому думаю, что приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства. Но реалии таковы, что этого не происходит. От такой страны, как Азербайджан, мало что зависит в глобальных мировых делах. Поэтому ведущие страны мира, думаю, на них ложится основная ответственность и задача для того, чтобы принципы мироустройства соблюдались.

-Теперь хотел бы задать пару вопросов про МГИМО. Какие воспоминания у Вас остались от института?

-Воспоминания самые добрые. Пятнадцать лет моей жизни связаны с институтом. Учеба, аспирантура, работа, очень много друзей, знакомых, и, конечно, эти годы для меня были и в плане возмужания, и в плане обретения знаний очень важными. Я поддерживаю постоянный контакт с руководством, я был инициатором первого Форума выпускников МГИМО, который прошел в Баку несколько лет назад и сейчас уже превратился в постоянно действующую площадку. Я участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию МГИМО, и также накануне 75-летия поздравляю всех своих друзей, сокурсников, преподавателей с этим славным юбилеем.

-А как Вы считаете какую роль МГИМО сыграло в Вашей жизни? Если бы был другой вуз, то все сложилось бы иначе?

-Я не знаю, трудно сказать, что было бы. Но, конечно, МГИМО сыграло очень важную роль. Потому что, те знания, которые я там получил, мне на самом деле очень помогали в дальнейшей работе. После того, как я ушел из института, я не занимался как бы той работой, так скажем, по профессии. Но уже в качестве Президента те знания, навыки, которые я получил в МГИМО, мне очень пригодились, в том числе знания иностранных языков.

-Спасибо большое.

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