Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Али Асадова на должность премьер-министра (версия 2)

8 октября 2019 12:54 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 10:09)

БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Али Асадова на должность премьер-министра.

Напомним, что в повестку дня Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был включен вопрос о назначении помощника Президента по экономическим вопросам – заведующего отделом Али Асадова премьер-министром.

Асадов Али Хидаят оглы родился 30 ноября 1956 года в Нахчыване. В 1974 году окончил среднюю школу № 134 в Баку, а в 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства. - Трудовую деятельность начал в 1978 году старшим лаборантом в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР. Служил в армии в 1978-1980 гг.

В 1980-1989 годах работал в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР старшим лаборантом, аспирантом, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, а в 1989-1995 годах - доцентом, заведующим кафедрой Бакинского института социального управления и политологии.

В 1995-2000 годах был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 1998 года назначен помощником Президента Азербайджанской Республики по экономическим вопросам. Распоряжением главы государства от 29 ноября 2012 года назначен заместителем главы Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В июне 2012 года Асадов был награжден орденом "За службу родине" второй степени, а 30 ноября 2016 года - орденом "За службу родине" 1-й степени. Имеет чин государственного советника 1-го класса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Асадов: Современный Азербайджан достиг больших успехов за годы независимости
Политика 12:46
Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Али Асадова на должность премьер-министра
Политика 10:09
Названо число не принятых в эксплуатацию многоквартирных зданий в Азербайджане
Общество 17 апреля 11:26
Назначены заместители руководителя Администрации Президента Азербайджана (версия 2)
Политика 30 ноября 2012 20:08
Лента новостей
В области Казахстана почти на 9% увеличена уборочная площадь
Бизнес 13:22
Рилая: Эти чувства вы переживете со мной (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:21
Депутат: Назначение Али Асадова новым вице-премьером — своевременное решение
Политика 13:21
Компания LUKOIL Uzbekistan объявила тендер
Тендеры 13:17
Сиявуш Новрузов: Али Асадов принял активное участие в установлении экономических связей между Европой и Азербайджаном
Политика 13:15
«АтаБанк» выступил с заявлением относительно информации в СМИ
Финансы 13:13
В течение 15 лет технологии 5G принесут в экономику СНГ 34 млрд долларов
ИКТ 13:13
Объем грузинского экспорта увеличился на 7%
Бизнес 13:09
Российская ERIELL Group впервые проведет МГРП в Узбекистане
Энергетика 13:05