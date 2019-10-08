Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Али Асадова на должность премьер-министра (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Али Асадова на должность премьер-министра.

Напомним, что в повестку дня Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был включен вопрос о назначении помощника Президента по экономическим вопросам – заведующего отделом Али Асадова премьер-министром.

Асадов Али Хидаят оглы родился 30 ноября 1956 года в Нахчыване. В 1974 году окончил среднюю школу № 134 в Баку, а в 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства. - Трудовую деятельность начал в 1978 году старшим лаборантом в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР. Служил в армии в 1978-1980 гг.

В 1980-1989 годах работал в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР старшим лаборантом, аспирантом, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, а в 1989-1995 годах - доцентом, заведующим кафедрой Бакинского института социального управления и политологии.

В 1995-2000 годах был депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 1998 года назначен помощником Президента Азербайджанской Республики по экономическим вопросам. Распоряжением главы государства от 29 ноября 2012 года назначен заместителем главы Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В июне 2012 года Асадов был награжден орденом "За службу родине" второй степени, а 30 ноября 2016 года - орденом "За службу родине" 1-й степени. Имеет чин государственного советника 1-го класса.

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