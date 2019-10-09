Али Гасанов: Как могут быть ответственны за народ и государство «лидеры», не умеющие управлять пикетом максимум в 50 человек?

9 октября 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Али Керимли не находит сторонников, чтобы повести их на площадь, выделенную Исполнительной властью Баку в массиве Локбатан, не может организовать и нормально провести пикет из 50 человек, назначенный для сокрытия «синдрома истощения», который достиг патологического уровня.

Об этом на своей странице в Facebook в среду написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, сообщает Trend.

По его словам, у каждого гражданина, увидевшего попытки локальных групп создать противостояние вокруг территории, где был назначен пикет, проявить неуважение к проходящим мимо людям, к законным требованиям полиции, нетерпимость к думающим иначе людям, недопустимые действия после пикета, далекие от этики лозунги и другие подобные действия, возникает естественный вопрос: как могут быть ответственны за народ и государство «лидеры», не умеющие управлять собственной партией и пикетом, в котором должны были участвовать максимум 50 человек?

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