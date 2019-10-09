Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)

9 октября 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра годовщина со дня рождения одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в ХХ веке – ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает в среду Trend.

Коллектив Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сегодня посетил могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, и, с глубоким уважением почтив ее память, возложил венки и цветы к ее могиле.

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  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
  • Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
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