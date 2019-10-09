Российский эксперт назвала три ключевых фактора, обеспечивающих успешное сотрудничество Москвы и Баку

БАКУ/Trend/ - Сложившиеся в настоящее время отношения между Россией и Азербайджаном можно охарактеризовать как стратегическое партнерство и добрососедское сотрудничество, находящееся на высоком уровне и обладающее позитивным вектором развития. Об этом заявила Trend заместитель директора российского Института политических исследований, российский эксперт Дарья Гревцова.

Эксперт отметила, что основу двусторонних отношений составляют дружеские и партнерские отношения Президентов Азербайджана и России.

Далее эксперт назвала несколько основных направлений, где это двустороннее сотрудничество развивается особенно успешно.

Фактор 1- Энергетика

"Во-первых, это энергетика. Здесь есть несколько направлений, в первую очередь, это совместные нефтегазовые проекты на шельфе Каспийского моря. В основном, это связано с участием российских компаний, прежде всего, такой компании как «Лукойл», в добыче Азербайджаном на своем участке шельфа нефти и привлечения российских технологий и инвестиций к данному процессу", - отметила эксперт.

По словам Гревцовой, также в энергетической сфере стоит отметить сотрудничество в области электроэнергии. В свое время были приняты правильные решения, которые, во многом, позволили интегрировать электросети двух стран. В результате, когда произошла авария в энергосетях Азербайджана [июль 2018 года], то негативные последствия этого блэкаута удалось в значительной степени минимизировать, поскольку Россия нарастила поток электроэнергии из российских сетей в азербайджанскую энергосистему, что сократило ущерб от блэкаута.

Фактор 2- Военно-техническое сотрудничество

"Кроме энергетики, важным является сотрудничество в военно-технической сфере. Прежде всего, это покупка Азербайджаном российского оружия. В этой свзи следует отметить, что Россия не всем продает новейшие системы вооружения. Москва рассматривает Баку как очень близкого и дружественного партнера, поэтому продает Азербайджану именно то оружие, которое ему нужно, и по ценам, хоть и рыночным, но сравнительно умеренным", - сказала Гревцова.

Стоит отметить, что когда мы говорим о благоприятных условиях продаж, это подразумевает еще и особые условия обслуживания, потому что новейшие вооружения – это весьма сложные системы, которые требуют постоянной подпитки запчастями и расходными материалами, проще говоря, нужны снаряды для пушек, а не только сами пушки. Также нужно постоянное обновление, реновация, причем под обновлением подразумевается не только ремонт, но также модернизацию технических парметров, добавления каких-либо новейших дополнительных систем, которые повышают качественные характеристики оружия.

Такое сотрудничество, предусматривающее не только торговлю вооружениями, но и его активное постпродажное обслуживание, налажено между Москвой и Баку, что позволяет еще более укрепить оборонный потенциал Азербайджана. При этом, уместно напомнить о том, что российское оружие, как известно, очень высокого качества, и по ценам оно стоит гораздо меньше американского или французского.

Фактор 3 - Аграрная отрасль и инвестиции

"В экономической сфере стоит отметить такие важные моменты, как азербайджано-российское сотрудничество в области сельского хозяйства и российские инвестиции в азербайджанскую экономику", - отметила эксперт.

Аграрное сотрудничество – это, прежде всего, доступ азербайджанской сельскохозяйственной продукции на емкий российский рынок. Пока еще сохраняются определенные преграды, однако президенты двух стран должны минимизировать эти преграды для доступа азербайджанской сельскохозяйственной продукции на рынок Российской Федерации. Здесь встает вопрос о том, что барьеры эти, во многом, не только российские, сколько барьеры в рамках ЕврАзЭС. Азербайджан – партнер и союзник России, но не является членом ОДКБ и ЕврАзЭС. Почему существует такое противоречие? "Оно существует не только потому, что Армения является членом ЕврАзЭС, но еще и потому, что продукция Азербайджана – это, прежде всего, нефть и газ, энергоресурсы, а им не требуются благоприятные условия для доступа на рынки. Нефть и газ – это такие товары, которые с легкостью проходят все таможенные барьеры, поэтому интерес к доступу на рынки ЕвраАзЭС имеют, прежде всего, те, кто работает в ненефтяном секторе, и производит готовую промышленную продукцию. Поэтому, куда скорее будет достигнута договоренность с Турцией и Ираном об их ассоциативном членстве в ЕврАзЭС", подчеркнула Гревцова.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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