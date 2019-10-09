Обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и Ираном

9 октября 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с министром экономических дел и финансов Ирана Фархадом Дежпасандом в Тегеране.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, во время встречи было отмечено, что исторические, культурные и религиозные связи между народами Азербайджана и Ирана составляют основу связей между двумя странами. Подчеркнута важная роль в расширении этих связей встреч, взаимных официальных визитов Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Роухани.

Было отмечено, что между двумя странами развиваются торгово-экономическое сотрудничество, и наглядным примером этого является то, что в 2018 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 74 процента, а также расширилось сотрудничество в сфере инвестиций. Была подчеркнута успешная деятельность азербайджано-иранской межгосударственной совместной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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