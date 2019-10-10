Аллахшукюр Пашазаде встретился с послом Грузии

БАКУ/Trend/ - Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял в Управлении мусульман Кавказа (УМК) посла Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление, председатель УМК проинформировал посла о втором Саммите религиозных лидеров мира, который будет проведен 14-15 ноября в Баку, рассказал о вопросах участия грузинской делегации во главе с Патриархом. Посол, в свою очередь, поделился с шейхульисламом своими впечатлениями по поводу вчерашнего успешного визита грузинского премьер-министра в Азербайджан.

Далее состоялся разговор о религиозно-духовных связях Азербайджана и Грузии. Было отмечено, что, прошедшие испытание историей, эти связи всегда сохраняли высокий уровень благодаря мудрости народов, глав государств и религиозных лидеров двух стран. Председатель УМК сообщил, что 40 лет как знает католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, всегда был свидетелем его мудрости и дальновидности. Шейхульислам отметив, что питает бесконечное уважение и огромное доверие к Патриарху, которого называет другом и братом, подчеркнул его мудрость кавказского аксакала, продемонстрированную в самые тяжелые для региона времена, его вклад в справедливое урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, что высоко оценивает его посредничество в миротворческих переговорах религиозных лидеров Кавказа.

В ходе встречи был обсужден вопрос о комплексе Кешикчидаг, расположенного на территории Азербайджана, а также состоялся обмен мнениями по поводу последнего письма Патриарха, адресованного Аллахшукюру Пашазале. В беседе с послом председатель УМК сообщил, что вопрос Кешикчидага носит межгосударственный характер, выразил надежду в том, что вопрос решит межправительственная комиссия в рамках суверенитета Азербайджана, на основе принципов традиционной дружбы, братства, добрососедства между народами и государствами Азербайджана и Грузии.

Шейхульислам напомнил заявление Патриарха Илии II, данное в мае этого года, и опубликованное на официальном сайте Грузинского Патриархата. В своем заявлении в связи с вопросом, который возник несколько месяцев назад вокруг комплекса Кешикчидаг, Патриарх Илия II сказал "к сожалению, анализируя происходящее, складывается впечатление, что сторонние силы, желающая создать серьезные проблемы между Азербайджаном и Грузией, для достижения своей цели используют церковный вопрос. Но не надо поддаваться на провокации".

Поблагодарив Шейхульислама за приглашение посол сообщил, что вокруг вопроса Кешикчидага работает межправительственная комиссия, уже имеется продвижение, вопрос будет урегулирован пошагово, путем переговоров. Стороны пришли к единому мнению, что сторонние силы разжигающие такие вопросы преследуют коварные цели. Посол подчеркнул, что полагается на мудрость религиозных лидеров Азербайджана и Грузии в этом вопросе, и что никаким заинтересованным силам не будет дозволено навредить отношениям Грузии и Азербайджана в какой-либо сфере. В конце встречи посол обещал лично передать приветствия шейхульислама и информацию о встрече Патриарху Илии II.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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