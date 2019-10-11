Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)

11 октября 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Туркменистана Ашгабаде в пятницу состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал гостей и пожелал успехов работе заседания.

Затем председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев проинформировал о повестке дня заседания.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на заседании.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)
Новости по теме
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 10:41
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО)
Политика 10 октября 18:44
В Ашгабаде состоялась встреча Президентов Азербайджана и Туркменистана (ФОТО)
Политика 10 октября 17:59
Участники 4-го Евразийского литературного фестиваля “LiFFt” выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 10 октября 17:38
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан (ФОТО)
Политика 10 октября 16:18
Частный сектор Азербайджана отреагировал на обращение Президента Ильхама Алиева, адресованное предпринимателям
Политика 10 октября 14:30
Лента новостей
Генпрокуратура Азербайджана серьезно расследует жалобы ЦИК в связи с избирательной процедурой
Политика 12:46
Товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном растет
Бизнес 12:43
Совершен ракетный обстрел турецкой воинской части в Сирии – есть раненные
Турция 12:43
ВБ намерен выделить $500 млн на развитие сельского хозяйства в Узбекистане
Бизнес 12:33
Половина всех обязательств Ziraat Bank Azerbaijan приходится на депозиты
Финансы 12:32
В Узбекистане установили пошлину за ввоз 300 товаров
Бизнес 12:27
Более 99% труб в рамках TAP уложено в землю
Энергетика 12:27
Азербайджан экспортировал в Грузию 1,9 тыс. тонн нефтяного битума
Энергетика 12:23
Неделя музыкальной культуры Италии и Азербайджана (ФОТО)
Культура 12:23