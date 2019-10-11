Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Туркменистана Ашгабаде в пятницу состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал гостей и пожелал успехов работе заседания.

Затем председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев проинформировал о повестке дня заседания.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на заседании.

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