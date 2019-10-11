БАКУ/Trend/ - В посольство Турции в Азербайджане назначен новый пресс-секретарь.
Как сообщает в пятницу Trend, назначенный на эту должность Хусейн Алтыналан с сегодняшнего дня официально приступил к исполнению своих обязанностей.
Отметим, что ранее Алтыналан работал на должности директора Стамбульского офиса государственного агентства "Анадолу" в Турции.
(Автор: Хафиз Руфизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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