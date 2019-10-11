Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании (версия 2)

11 октября 2019 19:40 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:56)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Испании – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании главы государства.

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