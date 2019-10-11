Али Гасанов: Проводимая Турцией операция является самым рациональным вариантом решения проблемы

11 октября 2019 22:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция, как две дружеские, братские страны - стратегические партнеры, всегда поддерживали друг друга, с общих позиций подходили к вопросам, представляющим важное международное и региональное значение. Мы всегда радовались успехам друг друга, и в сложные моменты были вместе, оказывали друг другу посильную помощь. Азербайджан всегда поддерживал политику, проводимую Турцией в рамках ее национально-стратегических интересов, а также высоко оценивал усилия дружественной и братской страны в области борьбы с международным терроризмом.

Как сообщает Trend, этими мыслями поделился в своем статусе в Facebook помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

В статусе говорится: «Операция «Источник мира», проводимая в настоящее время Вооруженными силами Турции, нацелена на минимизацию террористических рисков на приграничных с Сирией территориях, где наблюдается серьезное вооруженное противостояние, обеспечение безопасности миллионов беженцев из этой страны, устранение гуманитарных проблем, с которыми они столкнулись, решение других вопросов для обеспечения стабильности.

Известно, что с начала конфликта в Сирии граничащая с этой страной Турция столкнулась с серьезным притоком беженцев. Число сирийцев, поселившихся в братской стране, исчисляется уже миллионами. К сожалению, несмотря на то, что данная проблема неоднократно, настойчиво поднималась официальной Анкарой, международное сообщество не оказывало поддержку ее решению. Считаем, что в таком случае операция, проводимая с целью создания безопасной зоны на территории Сирии и расселения беженцев на этих территориях, их родных землях, является самым рациональным вариантом решения проблемы.

С другой стороны, военная операция, осуществляемая Турцией вблизи своих границ, на сирийских территориях, находящихся под контролем террористических групп, опирается на Декларацию ООН «О мерах по ликвидации международного терроризма», Европейскую конвенцию «О пресечении терроризма» и другие международные законодательные акты. Указанные документы дают основание тем или иным странам, подвергшимся террористической угрозе, проводить антитеррористические операции не только на своей территории, но и на территориях других государств, являющихся источником террористической угрозы, предупредив об этом международное сообщество.

Азербайджан, как страна, которая долгие годы страдает от агрессивного сепаратизма и терроризма, достаточно хорошо понимает проблемы, с которыми столкнулась Турция. Сегодня находящиеся под оккупацией азербайджанские территории выполняют функцию учебной базы для международных террористических групп. Официальный Баку неоднократно поднимал этот вопрос перед международными организациями. Антитеррористические операции, проводимые Турцией на территории Сирии, еще раз доказывают, что двойные стандарты в отношении терроризма недопустимы и в конечном итоге создают почву для его процветания в более глобальном масштабе. Не сомневаемся в том, что Азербайджан также проведет антитеррористическую операцию на территориях, находящихся под контролем оккупационных военных подразделений, террористических групп, и Турция, как государство, находящееся в первых рядах борьбы с международным терроризмом, внесет вклад в этот процесс. Желаем и братской Турции, и родному Азербайджану успехов на этом пути».

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