В Армении в атмосфере радикального национализма историю страны рассматривают вне процессов, происходящих в регионе и мире

13 октября 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К сожалению, в Армении в атмосфере радикального и воинствующего национализма, политические и интеллектуальные круги рассматривают историю страны в отрыве от процессов, происходящих в регионе и мире..

Об этом сказал Trend председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По его мнению, отсюда и исходит продолжающаяся политика оккупации, территориальных притязаний и фальсификации исторических фактов со стороны Армении.

Шафиев отметил, что на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде 11 октября 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул проблему героизации нацистских преступников, в частности, в Армении, напомнив о памятнике Гарегину Нжде, установленном в Ереване прежними армянскими властями. В ответ армянский премьер достаточно неуклюже попытался оправдать Нжде.

"Преступления Нжде во время Второй мировой войны известны, и никакие отсылки к национальной истории не могут служить оправданием его деяний. Президент Азербайджана в ответном слове разъяснил некоторые исторические факты, связанные с Нжде, и особо подчеркнул, что если новые власти Армении хотят исправить ошибки прежнего руководства, то должны сделать соответствующие выводы", - сказал Шафиев.

Он добавил, что в целом проблема героизации как нацистских преступников, так и известных террористов, например, Монте Мелконяна, в Армении остается крайне актуальной.

Напомним, что 10-11 октября 2019 года Президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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