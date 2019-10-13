В Армении однозначно демонстрируют, что их государственная политика основана на идеологии фашизма - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - В то время, как мировое сообщество выступает против фашизма, в Армении, воздвигнув памятник бывшему генералу дашнакской армии Тер-Арутюняну, по прозвищу Гарегин Нжде, который в рамках агентурной работы служил фашисткой Германии, однозначно показали, что их государственная политика основана на идеологии фашизма.

Об этом Trend заявила вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова.

По ее словам, если сравнить историю фашизма, его идеологию, с политикой, проводимой армянскими властями, то между ними можно найти много общего.

Мурадова считает, что это касается не только идеологии, но и наглядно проявляется в текущих реалиях.

"Исторически сложившаяся позиция Армении, ее действия всегда были направлены против человечества, человечности и идей гуманизма, что совпадает с идеологией фашизма. Было предсказуемо, что Армения поставив памятник в своей столице преступнику и фашисту, сражавшемуся за гитлеровскую Германию, будут представлять его как человека, боровшегося за армянский народ. Поскольку мир выступил против фашизма и расценил его как неприемлемую для человечества идеологию, Армения, по крайней мере, ради имиджа, могла бы попытаться предпринять шаги, которые не столь явно бы ее разоблачали", - сказала вице-спикер.

Мурадова отметила, что ответ Пашиняна на выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде было настолько абсурдным и ничтожным, что не припомнить такого международного события, в частности саммита президентов СНГ, где бы звучали такие нелепые заявления, не входящие ни в какие рамки.

"Усилия Пашиняна по защите и оправданию этих позиций основывались на очень нелепых аргументах. Его позиция приравнивания Нжде к людям и интеллигенции, которые были несправедливо репрессированы из-за своего протеста против жесткого режима, установленного Советским Союзом, в целом вообще не вписывается ни в какую логику. Я считаю, что этим он также разрушил те слабые надежды, которые к нему еще питал кто-то внутри страны, среди армянского народа. В то же время он показал, что ничем не отличается от своих предшественников, напротив, оправдывает бесчеловечные деяния тех, кто сделал армянский народ причастным к своим историческим преступлениям.

Ответив в крайне трусливой манере на справедливую речь Президента Ильхама Алиева на эту тему, заявлениями, не подкрепленными какими-либо вескими аргументами или историческими фактами, Пашинян в очередной раз продемонстрировал свое незнание истории. Таким образом, он дискредитировал и опозорил как себя, так и нацию, которую он представляет, и показал, что не имеет ни способностей, ни сил мудро и с достоинством выходить из подобных ситуаций", - сказала Мурадова.

(Автор: Ильхама Исабалаева.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.