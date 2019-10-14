Айдын Сафиханлы: Защита Нжде со стороны Пашиняна в Ашгабаде еще раз продемонстрировала пропаганду Арменией фашизма

14 октября 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На встрече глав государств СНГ в Ашгабаде Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз доказал, что Армения на протяжении истории не уважала права человека, поддерживала политику этнической чистки и оккупации, сказал Trend глава Аппарата уполномоченного (омбудсмена) по правам человека Айдын Сафиханлы.

Сафиханлы подчеркнул, что глава азербайджанского государства расценил установление в Ереване памятника Гарегину Нжде, который непосредственно участвовал в совершении преступлений против человечности, в том числе в резне азербайджанцев в 1918 году, геноциде евреев во время Второй мировой войны, создании армянского легиона для борьбы с советской армией, совершении провокаций в тылу, увековечивание памяти Нжде как героя Армении как неуважение к памяти миллионов людей, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, и подчеркнул недопустимость подобных действий.

Глава Аппарата омбудсмена добавил, что тогда, как Президент Азербайджана в своей речи ссылался на исторические факты, армянский премьер Пашинян, как и всегда, выступил с абсурдными высказываниями.

Сафиханлы считает, что защита Пашиняном военного преступника Гарегина Нжде, его пропаганда как героя армянского народа еще раз показали, что Армения привержена фашистской идеологии, и является страной, демонстрирующей неуважение к нормам международного права и правам человека.

Напомним, что 10-11 октября 2019 года Президент Ильхам Алиев находился с рабочим визитом в Туркменистане для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере прав человека развивается по восходящей линии
Политика 6 октября 14:00
Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили армянского военнослужащего-дезертира
Нагорно-карабахский конфликт 15 августа 19:45
Издание распоряжений о помиловании является проявлением гуманистичной, уважающей права людей политики государства - руководитель аппарата омбудсмена
Политика 17 марта 20:38
Айдын Сафиханлы избран членом Независимой постоянной комиссии по правам человека при ОИС
Политика 16 марта 00:48
В связи с развитием Азербайджана перед молодежью стоят определенные задачи - руководитель аппарата омбудсмена
Политика 5 февраля 19:06
Айдын Сафиханлы: Обсуждаемые на Бакинском международном гуманитарном форуме вопросы имеют глобальное значение
Политика 29 октября 2018 10:08
Лента новостей
Трудовой стаж, накопленный в России, не учитывается при назначении пенсии в Азербайджане – Хады Раджабли
Общество 12:18
В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»»
Бизнес 12:17
Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами – Эрдоган
Турция 12:16
Укрепление отношений между тюркоязычными странами на пользу всему региону – администрация президента Турции
Турция 12:12
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Тюркской академии
Политика 12:00
Казахстано-Германское нефтедобывающее предприятие привлечет работы по ремонту скважин
Тендеры 11:59
В Бакинской высшей школе нефти прошла очередная конференция TEDxBHOS
Бизнес 11:54
Повышение эффективности экономического сотрудничества в рамках Тюркского совета - одна из главных задач - глава МИД Кыргызстана
Политика 11:50
Туркменистан и Пакистан проведут переговоры по проекту газопровода ТАПИ
Энергетика 11:38