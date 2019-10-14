Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о великом ученом Васиме Мамедалиеве останется с нами навсегда

14 октября 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ушел из жизни ученый-востоковед с мировым именем, один из переводчиков священной книги мусульман — Гурани-Керим — на азербайджанский язык, заслуженный деятель науки, академик Васим Мамедалиев.

Об этом написано на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Инстаграм, сообщает в понедельник Trend.

В публикации говорится:

"Человек высочайшего интеллекта и редких душевных качеств, Васим муаллим обладал непререкаемым авторитетом в научном мире. Ему принадлежат исключительные заслуги в развитии востоковедения в Азербайджане. Крупный ученый-исследователь и талантливый педагог, Васим Мамедалиев был продолжателем многовековых традиций азербайджанской науки. Уход из жизни академика Васима Мамедалиева — огромная потеря для всех нас. Светлая память о великом ученом останется с нами навсегда. Аллах рехмет элесин".

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о великом ученом Васиме Мамедалиеве останется с нами навсегда
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Светлая память о великом ученом Васиме Мамедалиеве останется с нами навсегда
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