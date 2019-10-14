Эльмар Мамедъяров встретился в Баку с казахским коллегой (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:42)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках седьмого заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), проводимого в Баку, встретился с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры провели обмен мнениями по ряду вопросов повестки дня, взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, отметили развитие двусторонних отношений на высоком уровне, а также подчеркнули важность развития торговли.

Была отмечена необходимость дальнейшего продолжения сотрудничества в рамках международных организаций.

В заключение встречи Эльмар Мамедъяров и министр внутренних дел Казахстана Эрлан Тургумбаев подписали «Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Казахстана о взаимных безвизовых поездках граждан от 2 октября 2009 года».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.