Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Ленинградской областью

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между правительством Азербайджана и правительством Ленинградской области РФ.

Согласно указу, утверждается Соглашение, подписанное 7 июня 2019 года в Санкт-Петербурге о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между правительством Азербайджана и правительством Ленинградской области.

После того, как Соглашение вступит в силу, Кабмину поручено принять меры для осуществления его положений.

МИД Азербайджана поручено отправитьв Ленинградскую область уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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