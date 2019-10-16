В Азербайджане будет создан научный центр изучения истории Великого Шелкового пути

БАКУ/Trend/ - При Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) предусматривается создание научного центра изучения истории, культуры Великого Шелкового пути.

Об этом сказал президент НАНА, академик Акиф Ализаде на встрече с делегацией во главе с директором Института мировой истории Академии общественных наук Китая, профессором Ваном Чаогуангом.

Ализаде подчеркнул важность исследования учеными обеих стран и более широкой популяризации в мире важных материалов о тюркских народах в исторических источниках Китая.

Напомнив, что в 2016 году между НАНА и Академией общественных наук Китая был подписан договор о сотрудничестве, академик отметил важность расширения совместных исследований, исходя из положений вышеуказанного документа.

Сказав, что в последние годы Азербайджан активно участвует в восстановлении исторического Шелкового пути, Ализаде подчеркнул, что в скором времени азербайджанские ученые внесут действенный вклад в продвижение этого вопроса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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