Азербайджан присоединился к международному документу об экстрадиции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Совет Европы принял четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции «Об экстрадиции», сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство юстиции.

В связи с этим 15 октября в рамках визита министра юстиции Фикрета Мамедова в Страсбург состоялась церемония подписания этого Протокола с участием генсека СЕ Марии Пейчинович-Бурич и других ответственных лиц.

После церемонии была проведена встреча министра юстиции и генсека СЕ, на которой министр рассказал о тесном сотрудничестве между Азербайджаном и СЕ, подчеркнул эффективность совместных проектов, отметил продолжение на новом этапе реформ в судебно-правовой сфере в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева.

В ходе беседы было одобрено совершенствование законодательства в сотрудничестве с , укрепление независимости судебной власти, модернизация инфраструктуры и применение электронного суда (самого прозрачного по оценке СЕ), отбор и обучение судей, в том числе, изучение прецедентов ЕСПЧ и организация образовательных визитов в эту структуру.

Отметим, что решение о присоединении к Протоколу было принято, с учетом исключительной важности документа, служащего повышению эффективности и оперативности в передаче преступников в европейском пространстве, адаптации процедуры экстрадиции к требованиям современности, устранению ряда бюрократических препон, в том числе, электронной отправке документов и упрощению транзитной процедуры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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